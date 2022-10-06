Нужно было обязательно впустить в дом благополучие и удачу

В пятницу, 7 октября, принято вспоминать мученицу Феоклу, которая подвергалась посягательствам из-за своей веры и девственной чистоты. Однако от всего она была защищена Господом. В народе считалось, что в эту дату ночи особенно темные, а день начинает убывать очень быстро.

Что можно делать 7 октября

Нужно было сушить снопы хлеба, а к полуночи можно было приступать и к помолу зерна.

В течение дня было принято петь песни и веселиться.

Чтобы задобрить Овинника, к кострам приносили пироги и прочие угощения.

День считался благоприятным для свадеб.

Обязательно убирались во всем доме.

Что нельзя делать 7 октября

Запрещалось закрывать дом, если внутри никого не остается. Полагали, что в этот день благополучие и достаток ищут себе комфортное жилье.

Нельзя было принимать гостей, иначе все обернется крупной ссорой.

Лень также была под запретом.

Считалось, что переговоры будут неблагоприятными, поэтому от них старались отказаться.

Приметы на 7 октября