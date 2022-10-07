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День памяти выдающегося религиозного деятеля Сергия Радонежского – большой праздник для православной церкви. Именно этот старец дал благословление князю Дмитрию Донскому на Куликовскую битву, которая стала началом избавления от татаро-монгольского ига.
Важный церковный праздник требует от всех верующих сдержанного поведения и отсутствия негативных мыслей. Устраивать ссоры, нецензурно выражаться в этот день – дурная примета.
Кроме того, на Руси верили, что если поднять на Сергия с земли забытую кем-то вещь, можно навлечь беду на всю свою семью.
Запрещается употреблять много мясных блюд. А еще наши предки особое внимание уделяли одежде. Те, кто будут ходить в грязных неприятных вещах, весь год просидят в финансовой яме.
Если на Сергия выпал снег, зимний период вступит в права на Михайлов день, который отмечается 21 ноября.
Проявившая к человеку интерес ворона может быть предвестником больших бед.
Если на деревьях еще остались листья, зимний период начнется позже обычного.
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Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится