Православные отмечают важнейшее торжество

День памяти выдающегося религиозного деятеля Сергия Радонежского – большой праздник для православной церкви. Именно этот старец дал благословление князю Дмитрию Донскому на Куликовскую битву, которая стала началом избавления от татаро-монгольского ига.



Что нельзя делать 8 октября

Важный церковный праздник требует от всех верующих сдержанного поведения и отсутствия негативных мыслей. Устраивать ссоры, нецензурно выражаться в этот день – дурная примета.

Кроме того, на Руси верили, что если поднять на Сергия с земли забытую кем-то вещь, можно навлечь беду на всю свою семью.

Запрещается употреблять много мясных блюд. А еще наши предки особое внимание уделяли одежде. Те, кто будут ходить в грязных неприятных вещах, весь год просидят в финансовой яме.

Приметы на 8 октября

Если на Сергия выпал снег, зимний период вступит в права на Михайлов день, который отмечается 21 ноября.

Проявившая к человеку интерес ворона может быть предвестником больших бед.

Если на деревьях еще остались листья, зимний период начнется позже обычного.

Девушка разбила зеркальце – скоро ее выдадут замуж.