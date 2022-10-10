Приметы на 11 октября: что нельзя делать в Харитонов день
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Праздник был благоприятным для того, чтобы лениться
Во вторник, 11 октября 2022, в православии принято чтить память Харитона Исповедника. В его честь день также называют Харитоновым. Считалось, что святой терпел мучения из-за своей веры и остался жив только благодаря Богу.
Что можно делать 11 октября
В этот день женихи должны были нести ведунье пироги и мед, чтобы она не испортила им свадьбу.
Старались сидеть дома, чтобы не нарваться на сглаз.
По вечерам девушки шили и вязали, а после этих посиделок молодые парни провожали их домой.
Разрешалось долго лежать в кровати и бездельничать.
Что нельзя делать 11 октября
Тяжелая работа была под запретом.
Выходить на улицу или ходить в гости не разрешалось – только в крайнем случае.
Запрещалось убирать в доме или делать ремонт.
Есть ягоды тоже было недопустимо, иначе отравишься.
День считали неблагоприятным для путешествий.
Приметы на 11 октября
Листья с деревьев ничком опадают, то жди суровой зимы.
Если они на землю приземляются тыльной стороной, то в следующем году урожай будет хорошим.
На Луне много кругов – лето будет засушливым.
Жди раннего прихода зимы, если птицы низко над землей летают.