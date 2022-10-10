Праздник был благоприятным для того, чтобы лениться

Во вторник, 11 октября 2022, в православии принято чтить память Харитона Исповедника. В его честь день также называют Харитоновым. Считалось, что святой терпел мучения из-за своей веры и остался жив только благодаря Богу.

Что можно делать 11 октября

В этот день женихи должны были нести ведунье пироги и мед, чтобы она не испортила им свадьбу.

Старались сидеть дома, чтобы не нарваться на сглаз.

По вечерам девушки шили и вязали, а после этих посиделок молодые парни провожали их домой.

Разрешалось долго лежать в кровати и бездельничать.

Что нельзя делать 11 октября

Тяжелая работа была под запретом.

Выходить на улицу или ходить в гости не разрешалось – только в крайнем случае.

Запрещалось убирать в доме или делать ремонт.

Есть ягоды тоже было недопустимо, иначе отравишься.

День считали неблагоприятным для путешествий.

Приметы на 11 октября