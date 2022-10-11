Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана Милостивого
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Свой праздник традиционно отмечали охотники
Среда, 12 октября, является днем памяти преподобного Феофана Милостивого. Он славился своей добротой к милосердием, а после смерти его мощи считались лечебными. Также принято вспоминать преподобного Кириака отшельника, мучеников Иоанна и Михаила Красноцветова.
Что можно делать 12 октября
Считалось, что в этот день праздник у охотников. Вечером они традиционно устраивали гуляния.
В целом 12 октября считается благоприятным для веселья и радостных встреч.
Можно было ходить в бани, сауны и делать различные омолаживающие процедуры.
День был хорошим, чтобы заключить брак.
Что нельзя делать 12 октября
Запрещалось делиться с окружающими своими планами.
Считалось, что от обиду и злость держать внутри тоже не стоит – нужно найти способ от них избавиться.
Любовные обряды были недопустимы, чтобы не провести всю жизнь одному.
Нельзя было брать в руки острые предметы.
Приметы на 12 октября
Если ночь звездная – жди засушливой осени.
Гром раздался, то зима окажется малоснежной.
До сих пор вишня листьями покрыта – снег зимой не будет долго лежать.