Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана Милостивого

Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана Милостивого
Фото: unsplash.com
Свой праздник традиционно отмечали охотники

Среда, 12 октября, является днем памяти преподобного Феофана Милостивого. Он славился своей добротой к милосердием, а после смерти его мощи считались лечебными. Также принято вспоминать преподобного Кириака отшельника, мучеников Иоанна и Михаила Красноцветова.

Что можно делать 12 октября

  • Считалось, что в этот день праздник у охотников. Вечером они традиционно устраивали гуляния. 
  • В целом 12 октября считается благоприятным для веселья и радостных встреч. 
  • Можно было ходить в бани, сауны и делать различные омолаживающие процедуры. 
  • День был хорошим, чтобы заключить брак. 

Что нельзя делать 12 октября

  • Запрещалось делиться с окружающими своими планами. 
  • Считалось, что от обиду и злость держать внутри тоже не стоит – нужно найти способ от них избавиться. 
  • Любовные обряды были недопустимы, чтобы не провести всю жизнь одному. 
  • Нельзя было брать в руки острые предметы. 

Приметы на 12 октября

  • Если ночь звездная – жди засушливой осени. 
  • Гром раздался, то зима окажется малоснежной. 
  • До сих пор вишня листьями покрыта – снег зимой не будет долго лежать. 
  • Вечерний туман сулит отсутствие заморозков. 
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