Свой праздник традиционно отмечали охотники

Среда, 12 октября, является днем памяти преподобного Феофана Милостивого. Он славился своей добротой к милосердием, а после смерти его мощи считались лечебными. Также принято вспоминать преподобного Кириака отшельника, мучеников Иоанна и Михаила Красноцветова.

Что можно делать 12 октября

Считалось, что в этот день праздник у охотников. Вечером они традиционно устраивали гуляния.

В целом 12 октября считается благоприятным для веселья и радостных встреч.

Можно было ходить в бани, сауны и делать различные омолаживающие процедуры.

День был хорошим, чтобы заключить брак.

Что нельзя делать 12 октября

Запрещалось делиться с окружающими своими планами.

Считалось, что от обиду и злость держать внутри тоже не стоит – нужно найти способ от них избавиться.

Любовные обряды были недопустимы, чтобы не провести всю жизнь одному.

Нельзя было брать в руки острые предметы.

Приметы на 12 октября