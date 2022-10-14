Девушки проводили время за посиделками

Православные отмечают 15 октября праздник в честь святых Куприяна и Устиньи. В народе верили, что в этот день они могут получить защиту от нечисти, злах духов и проклятий.

Что можно делать 15 октября

Считалось, что с этого дня нужно сеять на зиму свеклу, морковь, пастернак и чеснок.

Девушкам было положено провести день за посиделками, если он выпадал на выходной. Если нет, то нужно было заниматься шитьем.

День считается благоприятным для решения финансовых проблем. Особенно удачно будут складываться ремонт или строительство.

По поверью, лучше всего в этот день – молчать.

Что нельзя делать 15 октября

Ссоры и ругань были под запретом. Иначе человека могут настигнуть темные силы и навлечь на него беды.

Старались не давать в этот день обещаний, поскольку верили, что они не исполнятся.

Было запрещено переезжать. В противном случае случится какая-то неприятоность.

Работы в саду с цветами были неблагоприятными.

Ночевки под чужой крышей были недопустимы в этот день.

Алкоголь пить тоже было нельзя.

Приметы на 15 октября