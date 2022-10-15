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16 октября православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятелю Дионисию Ареопагиту. Много столетий назад мученик пострадал за то, что не готов был отказаться от христианского учения. На Руси считалось, что именно в этот день наступают первые заморозки.
Наши предки верили, что с первыми заморозками активизируется энергия нечистой силы. Считалось, что в этот день можно подхватить страшную лихорадку, которую нашлет злой дух. Именно поэтому нужно с особым вниманием следить за своим здоровьем и избегать вечерних прогулок.
Плохой идеей станет крупное приобретение. Скорее всего, в ближайшем будущем покупка разочарует своего владельца.
Также нельзя предаваться чревоугодию, это может подорвать здоровье и лишить всю семью удачи на целый год.
Если ночное светило резко потемнело, жди проливных дождей.
Воробьи и голуби сбиваются в стайки – скоро резко похолодает.
Если на Дионисия выпал теплый денек – хорошая погода задержится до 2 ноября.
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