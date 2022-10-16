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Наши предки верили, что на Ерофея в лесу и на глухих улочках начинается настоящая вакханалия. Согласно преданиям, именно в этот день на улицу высыпает нечистая сила, которая громко хохочет, хлопает в ладоши и от всей темной души веселится. А вот людям в такой необычный день нужно быть максимально внимательными.
В целом, день лучше провести дома. Без надобности выйти на улицу – накликать на себя беду. С особой бдительностью следует относиться к лесным угодьям. Прогулка на природе может закончиться самым плачевным образом.
Девушкам нельзя знакомиться и общаться с незнакомыми людьми. Считается, что под личиной незнакомца может скрываться злой дух, который наведет на незамужнюю особу порчу.
Не стоит начинать новые дела, а также поддаваться на уговоры партнеров. Скорее всего, такое начинание приведет к финансовому краху.
Багряный закат говорит о том, что скоро погода резко испортится.
Выпавший снег прогнозирует приход настоящей зимы через 40 дней.
Если на березках еще остались листья, в ближайшее время первого снега ждать не приходится.
Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время