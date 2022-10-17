Также праздник называли Харитина первая холстина

Православные 18 октября вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. Согласно преданию, она подверглась мучениям из-за своей веры, и каждое такое истязание сопровождалось чудесами. В народе день называют Харитиновым. Святая считалась покровительницей ткачих.

Что можно делать 18 октября

Начиная с этого дня женщины садились за ткацкие станки и работали.

Вытканые в этот день первые нити считались животворящими – их надевали на левое запястье.

Мужчины должны были валять валенки.

Что нельзя делать 18 октября

Заводить романтические отношения в этот день было непринято.

Также под запретом были свадебные гуляния или сватовство.

Длительные путешествия или поездки были недопустимы.

Запрещалось бездельничать и долго спать.

Надевать новые вещи тоже было нельзя.

Приметы на 18 октября