Приметы на 18 октября: что нельзя делать в Харитиновый день
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Также праздник называли Харитина первая холстина
Православные 18 октября вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. Согласно преданию, она подверглась мучениям из-за своей веры, и каждое такое истязание сопровождалось чудесами. В народе день называют Харитиновым. Святая считалась покровительницей ткачих.
Что можно делать 18 октября
Начиная с этого дня женщины садились за ткацкие станки и работали.
Вытканые в этот день первые нити считались животворящими – их надевали на левое запястье.
Мужчины должны были валять валенки.
Что нельзя делать 18 октября
Заводить романтические отношения в этот день было непринято.
Также под запретом были свадебные гуляния или сватовство.
Длительные путешествия или поездки были недопустимы.
Запрещалось бездельничать и долго спать.
Надевать новые вещи тоже было нельзя.
Приметы на 18 октября
Если на улице нет ветров, то скоро сильно похолодает.
Вороны начали виться в воздухе, то скоро выпадет снег.
Отсутствие снега в этот день означает, что зима придет нескоро.