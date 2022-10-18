Приметы на 19 октября: что нельзя делать в день Фомы-хлебника
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В этот день никто не мог остаться без хлеба
Православные 19 октября вспоминают апостола Фому, которого также принято было называть Близнецом. В народе его прозвали Фомой-неверующим или Фомой-хлебником, поскольку в этот день больных, согласно поверью, нужно было кормить куском хлеба.
Что можно делать 19 октября
Если год оказался урожайным, то было принято устраивать пир, а также ставить Фоме свечу в церкви.
Обязательно на праздник выпекали хлеб. С него было принято и начинать любую трапезу.
Парни, по традиции, в этот день должны были приводить в дом невест для знакомства с родителями.
День считался подходящим для занятий, посвященных красоте.
Что нельзя делать 19 октября
Тратить попусту деньги было недопустимо.
Лень была под запретом.
Девушкам в этот день запрещали много говорить.
Приметы на 19 октября
Если листья с берез и дубов не до конца опали, то зима окажется суровой.
Зайцы до сих пор шкуру не сменили – жди поздней зимы.
Деревья начали зацветать по второму кругу – осень окажется благоприятной.
Птицы летают высоко над землей – жди раннего прихода зимы.