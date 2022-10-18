Приметы на 19 октября: что нельзя делать в день Фомы-хлебника

Фото: unsplash.com

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В этот день никто не мог остаться без хлеба

Православные 19 октября вспоминают апостола Фому, которого также принято было называть Близнецом. В народе его прозвали Фомой-неверующим или Фомой-хлебником, поскольку в этот день больных, согласно поверью, нужно было кормить куском хлеба. Что можно делать 19 октября Если год оказался урожайным, то было принято устраивать пир, а также ставить Фоме свечу в церкви.

Обязательно на праздник выпекали хлеб. С него было принято и начинать любую трапезу.

Парни, по традиции, в этот день должны были приводить в дом невест для знакомства с родителями.

День считался подходящим для занятий, посвященных красоте. Что нельзя делать 19 октября Тратить попусту деньги было недопустимо.

Лень была под запретом.

Девушкам в этот день запрещали много говорить. Приметы на 19 октября Если листья с берез и дубов не до конца опали, то зима окажется суровой.

Зайцы до сих пор шкуру не сменили – жди поздней зимы.

Деревья начали зацветать по второму кругу – осень окажется благоприятной.

Птицы летают высоко над землей – жди раннего прихода зимы.