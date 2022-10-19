Приметы на 20 октября: что нельзя делать в Сергеев день

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В народе верили, что унывать было непозволительно

Православные традиционно вспоминают в этот день мучеников Сергия и Вакхе. В народе праздник получил название Сергиева дня. Что можно делать 20 октября Было принято сперва накормить скотину, а уже потом приступать к завтраку.

Самый младший член семьи топил печь, чтобы в доме весь год было тепло.

В этот день на дно прудов помещали бочки с огурцами.

Обязательно начинали готовить сани к зиме. Что нельзя делать 20 октября Женщины не должны были печь хлеб, а также пользоваться сковородой.

Заперщалось принимать в дар одежду и надевать старые потрепанные вещи.

Брать денег в долг было недопустимо, иначе накликаешь на себя чужие проблемы.

Уныние также было под запретом, как и слезы. Это могло не понравиться добрым духам, из-за чего они навлекут на человека больше бед.

В целом принимать какие-либо подарки в этот день считалось неблагоприятным. Приметы на 20 октября Снег в этот день при неопавшей листве скоро сойдет.

Однако если он выпал, то зима в этом году придет раньше.

Если ветер дует по направлению к солнцу, то завтра погода окажется хорошей.

Луна побледнела – жди мороза.