Приметы на 20 октября: что нельзя делать в Сергеев день

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в Сергеев день
Фото: unsplash.com
В народе верили, что унывать было непозволительно

Православные традиционно вспоминают в этот день мучеников Сергия и Вакхе. В народе праздник получил название Сергиева дня.

Что можно делать 20 октября

  • Было принято сперва накормить скотину, а уже потом приступать к завтраку. 
  • Самый младший член семьи топил печь, чтобы в доме весь год было тепло.
  • В этот день на дно прудов помещали бочки с огурцами. 
  • Обязательно начинали готовить сани к зиме.

Что нельзя делать 20 октября

  • Женщины не должны были печь хлеб, а также пользоваться сковородой. 
  • Заперщалось принимать в дар одежду и надевать старые потрепанные вещи. 
  • Брать денег в долг было недопустимо, иначе накликаешь на себя чужие проблемы. 
  • Уныние также было под запретом, как и слезы. Это могло не понравиться добрым духам, из-за чего они навлекут на человека больше бед.
  • В целом принимать какие-либо подарки в этот день считалось неблагоприятным. 

Приметы на 20 октября

  • Снег в этот день при неопавшей листве скоро сойдет. 
  • Однако если он выпал, то зима в этом году придет раньше. 
  • Если ветер дует по направлению к солнцу, то завтра погода окажется хорошей. 
  • Луна побледнела – жди мороза. 
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