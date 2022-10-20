Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Трифона и Пелагеи

Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Трифона и Пелагеи
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Крестьяне готовились к зиме

Православная церковь вспоминает 21 октября Трифона и Пелагею – Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую. Первый посвятил себя иноческой жизни и встретил к концу своих дней святителя Николая в сопровождении ангела, исцелившего святого и наградившего его даром чудотворения. Пелагея же до принятия христианства была блудницей, однако после мольбы епископа Нонна, пораженного ее бесстыдством, пришла утром в храм.

Традиции и обычаи

В этот день, верили предки, приближение зимы было самым ощутимым за всю осень. Готовились к холодам и доставали зимнюю одежду, проверяя, не требует ли чего срочного ремонта.

21 октября хозяева опускали на речное дно бочку с засоленными на зиму огурцами и капустой, так как под ледяным покровом продукты не портились и не замерзали.

Что нельзя делать в день Трифона и Пелагеи

Если надеть не приведенные в порядок теплые вещи, можно навлечь на себя беду. А еще запрещалось разговаривать по ерунде с незнакомыми людьми и сплетничать с родственниками.

Приметы на 21 октября

  • Голубь прячется в перьях – к холодам;
  • Береза листья не сбросила – к позднему снегу;
  • Луна виднеется ночью – к туману и беде.
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