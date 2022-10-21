Шитье лучше отложить на более благоприятное время

22 октября православные отдают дань памяти апостолу Иакову Алфееву. В эту же дату на Руси праздновали день Якова Студеного.



Что нельзя делать 22 октября

Дата связана с различными поверьями. Наши предки считали, что день не благоприятен для шитья и ремонта одежды. Если на Якова заняться этим делом, то потом целый год пройдет в мелких хлопотах и склоках.

Также не стоит перенапрягаться. Изнурительная работа в этот день может привести на больничную койку. Идеальный вариант – отдохнуть в окружении семьи.

Старт новых дел следует отложить на более благоприятное время. Скорее всего, запущенные проекты разочаруют и не приведут к финансовому благосостоянию.

В амурных делах тоже успеха не будет. Не стоит на Якова приглашать на свидание и признаваться в своих чувствах.

Приметы на 22 октября

Беспокойное поведение домашних животных сулит резкое ухудшение погоды.

Если на крышах уже появились сосульки – осенний период затянется дольше обычного.

На улицах появился первый снег – настоящая, студеная зима начнется через 40 дней.