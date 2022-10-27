С этим днем связано много народных поверий

28 октября православная церковь отдает дань памяти христианским религиозным деятелям, которые не пожалели живота своего ради веры в Иисуса Христа. В народе с этой датой связано немало суеверий.



Что нельзя делать 28 октября

На Руси считали, что в этот день особую силу получает Домовой. В пятницу нельзя предаваться унынию и печали. Наоборот, нужно как можно больше смеяться и веселиться, можно устроить шумную вечеринку с друзьями. Тогда Домовой будет в хорошем расположении духа и не станет проказничать.

Незамужним девушкам не стоит ходить с распущенными волосами. Считалось, что в этот день их может сосватать представитель нечистой силы. В целом одеваться лучше скромно, в закрытую одежду.

Все домашние дела, такие как стирка, глажка, мытье полов и так далее, следует отложить на более благоприятное время. Такая активность дома опять же может расстроить Домового.

Приметы на 28 октября

Выпавший на Ефима снег обещает отличный урожай в будущем году.

Ясное ночное светило на чистом небосводе говорит о том, что скоро ударят сильные морозы.

Домашние животные накинулись на воду и не могут напиться – скоро пойдут проливные дожди.