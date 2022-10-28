Приметы на 29 октября: что нельзя делать в Лонгин день

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Считалось, что нужно отказаться от дел, которые могут навредить глазам

В православии 29 октября вспоминают мученика Лонгина Сотника. Он считается убийцей того, кто насес удар копьем Иисусу. В народе считали, что святой является спасителем от глазных болезней и прихода в дом нечисти. Что можно делать 29 октября Обязательно доставали теплые вещи – их нужно было вынести на мороз, чтобы зарядить солнечным светом.

Мужчины ходили на охоту и читали специальный заговор перед этим.

Нужно было молиться о хорошем зрении.

Возле забора, по традици, клали колючие растения, чтобы отпугнуть нечистую силу. Что нельзя делать 29 октября Любые дела, которые могут навредить зоению, считались запретными. Поэтому люди не занимались работой, которая требует длительной концентрации или мелкой моторики – к примеру, вязанием и шитьем.

Считали, что в этот день не стоит сидет дома. Обязательно нужно было выйти на улицу для небольшой прогулки.

При выходе из дома переступать первыми порог дома должны были старшие, молодым делать это строго запрещалось. Приметы на 29 октября Если в этот день ветер порывистый – жди дождя.

Если утром пошел дождь, то он скоро пройдет. А вот обеденный может затянуться на долгий срок.

Редкие облака на небе сулят морозную и ясную погоду.

Если на деревьях появился иней, то скоро придет потепление.