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1 ноября православные верующие отмечают Иванов день – проводы осени. На Руси в это время было принято провожать осень и встречать зиму.
Именно с этого дня начинались настоящие морозы. Было принято наблюдать за погодой: если шел снег, готовились к поздней и холодной весне, а при оттепели ждали уже теплую весну.
Традиции и обычаи
В некоторых регионах в этот день устраивали выходной день для лошадей – ходило поверье, что в конюшнях 1 ноября заправляет домовой, который сильно нервирует коней. Потому последних не запрягали и не выводили из стойла.
Еще одна традиция – на Иванов день забивали куриц на мясо. Потому варили бульон и пекли пироги из курицы.
Что нельзя делать в Иванов день
Нельзя было заниматься стиркой – иначе можно было обречь себя на несчастье. Запрещено на длительное время оставлять открытыми окна и двери, иначе в дом могло зайти горе.
Нельзя проявлять жадность и отказывать нуждающимся.
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