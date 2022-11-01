Считалось, что блюда из капусты принесут небывалое здоровье

Православные вспоминают 2 ноября мученика Артемия Антиохийского, который при жизни был военачальником и выступал против политики по искоренению христианства. Позже он был убит за свои взгляды. В народе этот день считался праздником атаманов и воинских предводителей.

Что можно делать 2 ноября

Нужно было готовится к предстоящей зиме: квасить капусту, запасаться припасами, укреплять ограды и утеплять дом.

Обязательно нужно было отремонтировать забор. Верили, что это принесет в дом счастье и избавит от потери богатства.

Было принято устраивать застолья для атаманов и военачальников. Им также дарили подарки.

Обязательно ставили на стол блюда из капусты. Ее нужно было съесть как можно больше.

Что нельзя делать 2 ноября

Запрещалось заключать брачный союз в этот день. При этом ноябрь считался благоприятным месяцев для подобных торжеств.

Риск в этот день был недопустим – верили, что он обязательно приведет к травмам.

Во время сумерек нельзя было ходить на кладбище.

Блюда из картофеля были под запретом.

Выбивать подушки и одеяла в этот день не стоило – так из дома можно было выгнать удачу.

Приметы на 2 ноября