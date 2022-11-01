Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в Артемьев день
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Считалось, что блюда из капусты принесут небывалое здоровье
Православные вспоминают 2 ноября мученика Артемия Антиохийского, который при жизни был военачальником и выступал против политики по искоренению христианства. Позже он был убит за свои взгляды. В народе этот день считался праздником атаманов и воинских предводителей.
Что можно делать 2 ноября
Нужно было готовится к предстоящей зиме: квасить капусту, запасаться припасами, укреплять ограды и утеплять дом.
Обязательно нужно было отремонтировать забор. Верили, что это принесет в дом счастье и избавит от потери богатства.
Было принято устраивать застолья для атаманов и военачальников. Им также дарили подарки.
Обязательно ставили на стол блюда из капусты. Ее нужно было съесть как можно больше.
Что нельзя делать 2 ноября
Запрещалось заключать брачный союз в этот день. При этом ноябрь считался благоприятным месяцев для подобных торжеств.
Риск в этот день был недопустим – верили, что он обязательно приведет к травмам.
Во время сумерек нельзя было ходить на кладбище.
Блюда из картофеля были под запретом.
Выбивать подушки и одеяла в этот день не стоило – так из дома можно было выгнать удачу.
Приметы на 2 ноября
Затяжной ветер сулит длинные дожди.
Пока вишня стоит в листве снега не выпадет.
Если птицы на крыши садятся, то жди непогоды.
Волки близко к населенному пункту подошли – значит, зима окажется суровой.