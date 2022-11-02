Православные вспоминают жизнь знаменитого святого

3 ноября православная церковь чтит память известного религиозного деятеля Иллариона Великого. Этот человек, как и многие истовые христиане, пострадал за свою веру.



Что нельзя делать 3 ноября

На Руси считали, что на Иллариона лучше воздержаться от принятия подарков от малознакомых людей. Наши предки верили, что вместе с презентом даритель может передать свои проблемы и недуги.

Наоборот, подарок от близкого человека обязательно нужно принять, даже если он кажется вам слишком дорогим. Вместе с ним вы получите защиту от хворей и неприятностей.

По возможности стоит воздержаться от дальних поездок. В эту дату повышается риск получить серьезную травму вдалеке от дома. Также нельзя ссориться с родными и близкими, мелкая перебранка может превратиться в затяжной конфликт.

Приметы на 3 ноября