Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Православные верили, что ушедший из дома в дальнюю дорогу может не вернуться

Православные молятся 4 ноября иконе Казанской Божьей Материи, присутствие которой, по легенде, позволило одержать победу над польскими захватчиками в 1612 году войскам под предводительством Минина и Пожарского. 

Традиции и обычаи

4 ноября, в День народного единства, удалось освободить Москву от иноземцев и положить начало новой странице в истории России. Победную честь принято отдавать Казанской Матери.

Православные в этот день посещают храм и молятся Богородице, покровительствующей женщинам, детям, больным и обездоленным. Считается, что молитва привлекает в дом благополучие и здоровье.

 В этот день необходимо посетить храм и помолиться образу Богородицы, покровительницы женщин, детей, больных и обездоленных людей. О материальном Богородицу не просят – деньги каждый человек зарабатывает собственными силами. 

Что нельзя делать в день иконы Казанской Богоматери

На Казанскую нельзя отправляться в путешествие – народ верил, что путник не сможет в таком случае найти дорогу назад, домой. А еще был под запретом в этот день женский труд в виде рукоделия, стирки и уборки.

Приметы на 4 ноября

  • Утренний туман – к оттепели;
  • Ясный день – к холодам;
  • Дальняя дорога – к несчастью.
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