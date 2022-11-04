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На Руси 5 ноября считалось важным праздником. В этот день наши предки устраивали особые "медовые игры". Они собирались большими компаниями и соревновались в поедании сладкого угощения, жужжа, как пчелы. Такие игры обеспечивали отличный урожай меда и овощей с фруктами на будущий год.
В этот день нельзя натощак пить воду. Некоторым кажется, что такое начало дня помогает организму включиться в работу, однако 5 ноября так делать не стоит. Иначе вся жизнь будет пустой и грустной
Нельзя отказываться от подарка в виде баночки меда. Такое решение может привести к тому, что весь год пройдет в финансовых трудностях.
Также не стоит осуществлять операции с денежными средствами. Вложения и инвестиции разочаруют дельца. Деньги, которые вы дадите взаймы, вряд ли вернут. Да и самому человеку, взявшему в долг, очень сложно будет разобраться с этим обременением.
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