Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день

Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день
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В эту дату особое внимание уделяли меду

На Руси 5 ноября считалось важным праздником. В этот день наши предки устраивали особые "медовые игры". Они собирались большими компаниями и соревновались в поедании сладкого угощения, жужжа, как пчелы. Такие игры обеспечивали отличный урожай меда и овощей с фруктами на будущий год.

Что нельзя делать 5 ноября

В этот день нельзя натощак пить воду. Некоторым кажется, что такое начало дня помогает организму включиться в работу, однако 5 ноября так делать не стоит. Иначе вся жизнь будет пустой и грустной

Нельзя отказываться от подарка в виде баночки меда. Такое решение может привести к тому, что весь год пройдет в финансовых трудностях.

Также не стоит осуществлять операции с денежными средствами. Вложения и инвестиции разочаруют дельца. Деньги, которые вы дадите взаймы, вряд ли вернут. Да и самому человеку, взявшему в долг, очень сложно будет разобраться с этим обременением.

Приметы на 5 ноября

Улицы покрыты плотным снегом – зима будет теплой, а будущее лето знойным.

Мелкий, твердый снег предвещает лютый, затяжной зимний период.

Если на Якова зарядил дождь, скоро будет потепление.

Вороны раскаркались у дома – быть беде.

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