Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Афанасьев день

Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Афанасьев день
Konstantin Mikhailov/www.globallookpress.com
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На реках уже появлялся ледяной покров

Православная церковь отмечает 6 ноября Афанасьев день, названный в честь патриарха Афанасия, жившего в XIII веке. Был известен своей строгостью ко всем христианам, вне зависимости от их чина и происхождения. Император однажды надавил на Афанасия, отправив того в ссылку – чтобы по "Житию" не нарушал мира и согласия.

Традиции и обычаи

Перед работой крестьяне отправлялись в храмы, чтобы просить помощи у иконы Богоматери. Она уберегала от недугов, скорби и неприятностей в личной жизни.

Мужчины должны были работать во дворе – чистили поломанный инвентарь, наводили уболрку в хлеву и конюшнях. А еще с этого дня начинались зимние посиделки у пожилых женщин – как правило, вдов. Последним давали деньги за “гостеприимство”, собирая средства в складчину. Женщина накрывала на стол, ставила самовар – а соседки и знакомые несли угощение с блинами, пирожками и пряниками.

Что нельзя делать в Афанасьев день

Нельзя работать в полной тишине – либо за разговорами, либо за тихой музыкой. Нельзя ослушаться запретов, особенно указанных в Писании – чтобы не навлечь на себя гнев Божий. Не допускайте битья посуды.

Приметы на 6 ноября

  • Тараканы дома появились – год не будут беспокоить;
  • Вороны в стаи собираются – к снегопаду;
  • Погадать на суженого – обязательно объявится.
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