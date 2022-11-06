Также празник носит название родительский день

В православии 7 ноября принято вспоминать святую праведную Тавифу. При жизни она сделала множество благих дел, но умерла от тяжелой болезни. Тогда апостол Петр сделал перед ее могилой обряд и она восстала из мертвых – это чудо помогло многих язычников обратить в христианство. В народе праздник назвали днем дедовских плачей.

Что можно делать 7 ноября

Обязательно вспоминали покинувших этот мир родственников. Обычно в этот день ненастная погода – верили, что так природа оплакивает покойников.

Нужно было убираться на могилах родных, приводить их в порядок.

Было принято кормить нищих и устраивать дома поминальные обеды или ужины.

Женщины должны были в этот день сознаваться в своих грехах.

Что нельзя делать 7 ноября

Считалось, что торговцам в этот день нельзя есть хлеб, чтобы была хорошая торговля.

Громкий смех сулил слезы в будущем. Поэтому веселье в этот день не одобрялось.

Запрещалось обманывать сирот и людей, которые просят подаяния.

Ложь в этот день была категорически запрещена.

Лениться тоже недопустимо, поскольку день считается высоко энергичным.

Приметы на 7 ноября