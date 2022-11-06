В православии 7 ноября принято вспоминать
святую праведную Тавифу. При жизни она сделала множество благих дел, но умерла от тяжелой болезни. Тогда апостол Петр сделал перед ее могилой обряд и она восстала из мертвых – это чудо помогло многих язычников обратить в христианство. В народе праздник назвали днем дедовских плачей.
Что можно делать 7 ноября
Обязательно вспоминали покинувших этот мир родственников. Обычно в этот день ненастная погода – верили, что так природа оплакивает покойников.
Нужно было убираться на могилах родных, приводить их в порядок.
Было принято кормить нищих и устраивать дома поминальные обеды или ужины.
Женщины должны были в этот день сознаваться в своих грехах.
Что нельзя делать 7 ноября
Считалось, что торговцам в этот день нельзя есть хлеб, чтобы была хорошая торговля.
Громкий смех сулил слезы в будущем. Поэтому веселье в этот день не одобрялось.
Запрещалось обманывать сирот и людей, которые просят подаяния.
Ложь в этот день была категорически запрещена.
Лениться тоже недопустимо, поскольку день считается высоко энергичным.
Приметы на 7 ноября
Сильный ветер сулит такую погоду еще в течение последующих семи дней.
Если вороны сидят на нижних ветках – жди ветренной поры.