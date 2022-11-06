Приметы на 7 ноября: что нельзя делать в день Дедовских плачей

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать в день Дедовских плачей
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Также празник носит название родительский день

В православии 7 ноября принято вспоминать святую праведную Тавифу. При жизни она сделала множество благих дел, но умерла от тяжелой болезни. Тогда апостол Петр сделал перед ее могилой обряд и она восстала из мертвых – это чудо помогло многих язычников обратить в христианство. В народе праздник назвали днем дедовских плачей. 

Что можно делать 7 ноября

  • Обязательно вспоминали покинувших этот мир родственников. Обычно в этот день ненастная погода – верили, что так природа оплакивает покойников. 
  • Нужно было убираться на могилах родных, приводить их в порядок. 
  • Было принято кормить нищих и устраивать дома поминальные обеды или ужины. 
  • Женщины должны были в этот день сознаваться в своих грехах.

Что нельзя делать 7 ноября

  • Считалось, что торговцам в этот день нельзя есть хлеб, чтобы была хорошая торговля.
  • Громкий смех сулил слезы в будущем. Поэтому веселье в этот день не одобрялось.
  • Запрещалось обманывать сирот и людей, которые просят подаяния. 
  • Ложь в этот день была категорически запрещена. 
  • Лениться тоже недопустимо, поскольку день считается высоко энергичным. 

Приметы на 7 ноября

  • Сильный ветер сулит такую погоду еще в течение последующих семи дней.
  • Если вороны сидят на нижних ветках – жди ветренной поры. 
  • Утром туман – будет оттепель.
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