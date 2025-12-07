Экс-директор Началовой назвала обвинения дочери певицы "некрасивым балаганом"

"Некрасивый балаган": экс-директор Началовой отреагировала на выпад дочки певицы
Фото: АГН Москва
Пиар-агент отреагировала на слова Алдониной о том, что не имеет права комментировать ситуацию о ее больном отце

Не так давно общественность узнала, что футболист и бывший супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин проходит в Германии лечение от рака (информация разнится: по одной информации, опухоль находится в желудке, по другой – в поджелудочной железе). Дочь спортсмена и покойной исполнительницы Вера сообщила, что не приветствует комментарии экс-директора Началовой Анны Исаевой.

Алдонина заявила, что люди, давно не связанные с семьей и дающие комментарии на эти темы без разрешения спортсмена и его родных, удивляют. При этом Анна не представляет семью в медиапространстве уже несколько лет.

В ответ Исаева заявила, что ничего особенного о состоянии Алдонина и не сообщала – да и информацией не располагает. Однако ее постоянно просят прокомментировать ситуацию – в частности, журналисты обращают внимание на пост Веры и Таисии Началовой, матери певицы.

"Уважаемая семья Началовых, из моего личного пожелания здоровья Жене вы устроили столь некрасивый балаган. Я не являюсь частью вашей семьи и не собираюсь к ней примазываться", – высказалась пиар агент.

Анна добавила, что имеет право желать выздоровления любому человеку – и уж тем более тем, с кем знакома.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

