Святая была покровительницей женщин и усопших

В четверг, 10 ноября, православные почитают память мученицы Параскевы, которая считается покровительницей женщин. Девушка посвятила свою жизнь вере и, не отказавшись от нее, была убита.

Что можно делать 10 ноября

Нужно было молиться святой о скором замужестве.

Устраивали "льняные смотрины" – девушки показывали вытрепанный лен, а парни оценивали, насколько они хорошие хозяйки.

Что нельзя делать 10 ноября

Считалось, что женщинам в этот день запрещено ругаться с кем-либо. Иначе в преклонном возрасте она останется в одиночестве.

Любые ссоры и брани могли навлечь на человека беды, поэтому они были непозволительны.

Веселье в этот день считалось непозволительным – иначе придется лить слезы.

Одинокие девушки не должны были мыть голову или расчесывать волосы.

Запрещалось стирать нижнее белье.

Приметы на 10 ноября