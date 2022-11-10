Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Бабьей заступницы
Святая была покровительницей женщин и усопших
В четверг, 10 ноября, православные почитают память мученицы Параскевы, которая считается покровительницей женщин. Девушка посвятила свою жизнь вере и, не отказавшись от нее, была убита.
Что можно делать 10 ноября
- Нужно было молиться святой о скором замужестве.
- Устраивали "льняные смотрины" – девушки показывали вытрепанный лен, а парни оценивали, насколько они хорошие хозяйки.
Что нельзя делать 10 ноября
- Считалось, что женщинам в этот день запрещено ругаться с кем-либо. Иначе в преклонном возрасте она останется в одиночестве.
- Любые ссоры и брани могли навлечь на человека беды, поэтому они были непозволительны.
- Веселье в этот день считалось непозволительным – иначе придется лить слезы.
- Одинокие девушки не должны были мыть голову или расчесывать волосы.
- Запрещалось стирать нижнее белье.
Приметы на 10 ноября
- Если утром туманно – будет оттепель.
- Деревья покрылись инеем – скоро придут морозы.
- Снег рано выпал, значит и весна окажется ранней.