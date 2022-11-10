Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии Овечницы

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии Овечницы
Фото: unsplash.com
Множество поверий в этот день было связано со скотиной

Православные вспоминают в пятницу 11 ноября святую Анастасию, которая считается защитницей овец и баранов, дающих шерсть. В народе она получила прозвище Анастасии Овечницы. 

Что можно делать 11 ноября

  • Обязательно готовили пироги, которыми было принято угащать пастухов. 
  • Нужно было заниматься стрижкой овец и прясть из шерсти одежду. 
  • Считалось, день лучше провести вместе со своей семьей.
  • Было приянто надевать на шею украшение, оставлять ее пустой было плохой приметой.

Что нельзя делать 11 ноября

  • Незамужним девушкам запрещали накрывать праздничный стол.
  • Нельзя было проводить день в одиночестве. 
  • Оставлять ребенка одного в доме было недопустимо.
  • Если в доме есть младенец, то незнакомцам вход в этот день был запрещен.

Приметы на 11 ноября

  • Если облака низко плывут над землей – жди холодов.
  • Голуби воркуют – в ближайшее время будет хорошая погода. 
  • Если вороны много каркают – скоро будут морозы.
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