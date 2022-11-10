Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии Овечницы

Фото: unsplash.com

прочитано 101 раз

Множество поверий в этот день было связано со скотиной

Православные вспоминают в пятницу 11 ноября святую Анастасию, которая считается защитницей овец и баранов, дающих шерсть. В народе она получила прозвище Анастасии Овечницы. Что можно делать 11 ноября Обязательно готовили пироги, которыми было принято угащать пастухов.

Нужно было заниматься стрижкой овец и прясть из шерсти одежду.

Считалось, день лучше провести вместе со своей семьей.

Было приянто надевать на шею украшение, оставлять ее пустой было плохой приметой. Что нельзя делать 11 ноября Незамужним девушкам запрещали накрывать праздничный стол.

Нельзя было проводить день в одиночестве.

Оставлять ребенка одного в доме было недопустимо.

Если в доме есть младенец, то незнакомцам вход в этот день был запрещен. Приметы на 11 ноября Если облака низко плывут над землей – жди холодов.

Голуби воркуют – в ближайшее время будет хорошая погода.

Если вороны много каркают – скоро будут морозы.