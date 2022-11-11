Особое внимание наши предки уделяли голосистым птицам

Согласно древним народным приметам, 12 ноября отмечается праздник Синичкин день. Наши предки верили, что именно в эту дату голосистые птицы переселяются поближе к населенным пунктам, чтобы иметь возможность прокормиться зимой за счет доброты человека.



Что нельзя сделать 12 ноября

Разумеется, страшным преступлением в эту дату будет грубое отношение к пернатым. Человек, который согнал птиц с насиженного места, весь год проведет в болезнях.

Также день считается профессиональным праздником охотников. Отличным вариантом будет устроить богатый пир, а вот отправляться на рыбалку не стоит.

С особым трепетом необходимо относиться к родным людям. Разрыв отношений с близким человеком больно аукнется в будущем. Стоит помнить, что любой конфликт сначала нужно хорошенько обсудить.

Приметы на 12 ноября

Выбрасывать пищу, оставшуюся после пира – дурная примета, ее можно отнести на улицу и отдать птицам.

Девушка, поужинавшая зайчатиной на Синичкин день, будет в центре внимания завидных женихов.

Увидеть синицу в этот день – большая удача, жизнь начнет налаживаться.

Мертвая птица рядом с домом – недруг готовится серьезно вам насолить.