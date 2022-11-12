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Православная церковь отмечает 13 ноября Никодимов день, который называли "юровой". Предки почитали охотников и рыбаков, женщины готовили зимние закуты, куда переводили кур в холодный сезон, мужчины уходили на несколько месяцев на ловлю красной рыбы.
13 ноября считалось особым днем, когда особо удачлива рыбалка и охота. Предки в эту дату готовили блюда из курятины, крестьяне же занимались в основном ловлей рыбы. По поверью, первый улов необходимо было продать, а с полученных средств купить свечку для храма – чтобы обеспечить себе удачный сезон.
Запрещалась лишняя трата средств, вместо гулянок было принято заниматься хозяйством и работой по дому. Под запретом были деньги в долг. В старину также верили, что все ссоры в доме в этот день были не к добру.
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