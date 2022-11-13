Приметы на 14 ноября: что нельзя делать в день Кузьмы
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Праздник связан с массой поверий о домашней птице
В православии в понедельник 14 ноября принято вспоминать Косьму и Дамиана, который также называют Кузьма и Демьян. Они считаются чудотворцами и целителями, а в народе их называли покровителями домашней птицы и брака.
Что можно делать 14 ноября
Нужно было праздновать курьи именины – отправлять птиц в качестве подарка родне и друзьям.
Все снесенные в этот день яйца считались лечебными, поэтому из них готовили специальные блюда.
Считалось, что нужно зарубить петуха. Его лапы забрасывали на крышу избы, чтобы другие куры оставались здоровыми и сытыми.
Что нельзя делать 14 ноября
Лишние траты были под запретом. В противном случае человеку в будущем придется жить в лишениях.
Одиноким девушкам запрещалось в этот день грустить.
Кто-то обязательно должен всегда оставаться в доме и закрывать за уходящими дверь. Иначе из жилья может уйти благополучие.
Запрещалось смотреть в глаза просящим милостыни, если человек дает их денег.
Приметы на 14 ноября
Если день снежный, то весной жди паводков.
Если теплая погода, то зима окажется такой же.
Деревья до сих пор стоят в листве – зима будет суровой, а год – неурожайным.
На реках лед появился – он продержится до прихода весны.