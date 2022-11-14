Приметы на 15 ноября: что нельзя делать на Акиндина и Пигасия

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать на Акиндина и Пигасия
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На Руси отмечали, что с этой даты начинается серьезное похолодание

15 ноября православные чтут память выдающихся религиозных деятелей, которые тайно исповедовали христианство и служили при дворе царя Соломона. При жизни святым пришлось пережить страшные мучения, однако их непоколебимость в вере помогла другим людям также обрести Христа.

Что нельзя делать 15 ноября

Наши предки считали, что в эту дату строго запрещается пить спиртные напитки и радовать себя сладостями. В противном случае весь год пройдет в лишениях и финансовых трудностях.

А еще дурной приметой является экономия на Акиндина. Так что приобретать вещи на распродажах и продукты по скидкам лучше в более подходящий день.

С особым трепетом необходимо относиться к окружающему миру. Сломанная в эту дату ветка может аукнуться большими бедами в будущем.

Приметы на 15 ноября

Загаданные на Акиндина желания обязательно исполнятся.

Дорогая покупка будет радовать много лет.

Обильный снегопад предвещает полноводье в весенний период.

Слякоть на дороге говорит о том, что до самого декабря будет стоять теплая погода.

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