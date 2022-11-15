Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны Холодной

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны Холодной
Фото: unsplash.com
В народе старались готовить блюда с зимними ягодами

Православные 16 ноября вспоминают дочь киевского князя Всеволода Анну. Родители хотели, чтобы она укрепила политический союз с помощью замужества, но девушка решила посвятить свою жизнь служению Богу. 

Что можно делать 16 ноября

  • Считалось, что в этот день нужно есть морозные ягоды – клюкву, морошку и прочие. Можно было добавлять их в различные блюда и напитки. 
  • Девушки должны были заниматься рукоделием. 
  • День лучше всего было провести в делах и заботах.
  • Будущие мамы проводили этот день в отыхе. 

Что нельзя делать 16 ноября

  • Говорить комплименты было запрещено – верили, что так человек отнимает у другого то, за что его похвалил.
  • Запрещалось жаловаться в этот день на собственные невзгоды и трудности.
  • По утрам разговоры считались недопустимыми – иначе велик риск порчи.
  • После обеда было запрещено оставаться в одиночестве. 
  • Ссоры между супругами в этот день были под запретом.

Приметы на 16 ноября

  • Яркие звезды ночью сулят затяжные морозы.
  • Ночной иней говорит о том, что скоро погода наладится. 
  • Если утро оказалось морозным, то жди снежной зимы. 
  • Если на реках стоит лед, то летом уродится хлеб. 
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