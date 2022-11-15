В народе старались готовить блюда с зимними ягодами

Православные 16 ноября вспоминают дочь киевского князя Всеволода Анну. Родители хотели, чтобы она укрепила политический союз с помощью замужества, но девушка решила посвятить свою жизнь служению Богу.

Что можно делать 16 ноября

Считалось, что в этот день нужно есть морозные ягоды – клюкву, морошку и прочие. Можно было добавлять их в различные блюда и напитки.

Девушки должны были заниматься рукоделием.

День лучше всего было провести в делах и заботах.

Будущие мамы проводили этот день в отыхе.

Что нельзя делать 16 ноября

Говорить комплименты было запрещено – верили, что так человек отнимает у другого то, за что его похвалил.

Запрещалось жаловаться в этот день на собственные невзгоды и трудности.

По утрам разговоры считались недопустимыми – иначе велик риск порчи.

После обеда было запрещено оставаться в одиночестве.

Ссоры между супругами в этот день были под запретом.

Приметы на 16 ноября