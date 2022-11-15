Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны Холодной
В народе старались готовить блюда с зимними ягодами
Православные 16 ноября вспоминают дочь киевского князя Всеволода Анну. Родители хотели, чтобы она укрепила политический союз с помощью замужества, но девушка решила посвятить свою жизнь служению Богу.
Что можно делать 16 ноября
- Считалось, что в этот день нужно есть морозные ягоды – клюкву, морошку и прочие. Можно было добавлять их в различные блюда и напитки.
- Девушки должны были заниматься рукоделием.
- День лучше всего было провести в делах и заботах.
- Будущие мамы проводили этот день в отыхе.
Что нельзя делать 16 ноября
- Говорить комплименты было запрещено – верили, что так человек отнимает у другого то, за что его похвалил.
- Запрещалось жаловаться в этот день на собственные невзгоды и трудности.
- По утрам разговоры считались недопустимыми – иначе велик риск порчи.
- После обеда было запрещено оставаться в одиночестве.
- Ссоры между супругами в этот день были под запретом.
Приметы на 16 ноября
- Яркие звезды ночью сулят затяжные морозы.
- Ночной иней говорит о том, что скоро погода наладится.
- Если утро оказалось морозным, то жди снежной зимы.
- Если на реках стоит лед, то летом уродится хлеб.