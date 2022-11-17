Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день
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Считалось, что выходить из дома опасно
Православные 17 ноября вспоминают преподобного Иоанникия Великого, в также святых мученников Никандра и Ермея, которые были последователями апостола Павла. В народе праздник получил название Еремин день.
Что можно делать 17 ноября
Считается, что в этот день нечисть активно разгуливает по улицам. Поэтому люди старались сидеть дома.
Обязательно запирали все двери на замок и не впускали в жилье посторонних.
Женщины должны были заниматься домашними делами – готовить, убирать, топить печь, рукодельничать.
Нужно было рисовать возле входа в дом крест.
Что нельзя делать 17 ноября
Не допускалось давать кому-то уголь или огонь – верили, что в облике просящих разгуливает нечистая сила.
Запрещалось давать взаймы – иначе весь год впроголодь проведешь.
Выбрасывать что-либо из дома было недопустимо.
Лень также была под запретом.
Нельзя было впускать в жилье малознакомых людей или соседей.
Играть свадьбу в этот день было недопустимо.
Приметы на 17 ноября
Если на небе облака волнами пошли, то жди непогоды.
Лес начал чернеть – скоро наступит оттепель.
Если мышей много завелось, то зима окажется суровой.