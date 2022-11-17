Считалось, что выходить из дома опасно

Православные 17 ноября вспоминают преподобного Иоанникия Великого, в также святых мученников Никандра и Ермея, которые были последователями апостола Павла. В народе праздник получил название Еремин день.

Что можно делать 17 ноября

Считается, что в этот день нечисть активно разгуливает по улицам. Поэтому люди старались сидеть дома.

Обязательно запирали все двери на замок и не впускали в жилье посторонних.

Женщины должны были заниматься домашними делами – готовить, убирать, топить печь, рукодельничать.

Нужно было рисовать возле входа в дом крест.

Что нельзя делать 17 ноября

Не допускалось давать кому-то уголь или огонь – верили, что в облике просящих разгуливает нечистая сила.

Запрещалось давать взаймы – иначе весь год впроголодь проведешь.

Выбрасывать что-либо из дома было недопустимо.

Лень также была под запретом.

Нельзя было впускать в жилье малознакомых людей или соседей.

Играть свадьбу в этот день было недопустимо.

Приметы на 17 ноября