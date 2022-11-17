Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Считалось, что выходить из дома опасно

Православные 17 ноября вспоминают преподобного Иоанникия Великого, в также святых мученников Никандра и Ермея, которые были последователями апостола Павла. В народе праздник получил название Еремин день. 

Что можно делать 17 ноября

  • Считается, что в этот день нечисть активно разгуливает по улицам. Поэтому люди старались сидеть дома. 
  • Обязательно запирали все двери на замок и не впускали в жилье посторонних.
  • Женщины должны были заниматься домашними делами – готовить, убирать, топить печь, рукодельничать. 
  • Нужно было рисовать возле входа в дом крест.

Что нельзя делать 17 ноября

  • Не допускалось давать кому-то уголь или огонь – верили, что в облике просящих разгуливает нечистая сила. 
  • Запрещалось давать взаймы – иначе весь год впроголодь проведешь.
  • Выбрасывать что-либо из дома было недопустимо.
  • Лень также была под запретом.
  • Нельзя было впускать в жилье малознакомых людей или соседей. 
  • Играть свадьбу в этот день было недопустимо. 

Приметы на 17 ноября

  • Если на небе облака волнами пошли, то жди непогоды.
  • Лес начал чернеть – скоро наступит оттепель.
  • Если мышей много завелось, то зима окажется суровой. 
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