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Православная церковь 18 ноября вспоминает святого Иону, архиепископа Псковского и Великоновгородского, родившегося в XV веке.
Сирота Иона был в раннем возрасте отдан на обучение диакону, который обучил его грамоте. Будучи взрослым, оставил мирское и посвятил себя Богу, решив уйти в пустыню рядом с Новгородом. Там Иона основал приют для вдов, сирот и бедных, а, по легенде, мог и творить на новом месте чудеса – остановил даже мор из-за болезни.
Традиции и обычаи
По поверью, 18 ноября девицы молили Бога о том, чтобы удачно выйти замуж, жить счастливо и с хорошим мужем. На заре девушки выходили вор двор и разбрасывали по нему монетки и рукодельные предметы – чтобы привлечь жениха.
А еще в этот день завершалась уборка редьки, которая часто появлялась на столе у крестьян.
Что нельзя делать в день Ионы
Нельзя принимать ответственные решения и начинать новое дело, иначе все может пойти наперекосяк. Запрещены крупные покупки – они могут стать причиной раздора.
Приметы на 18 ноября
Это коснулось только одного обвиняемого