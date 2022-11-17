Девушки молились о хорошем муже и разбрасывали монетки по двору, чтобы привлечь будущего жениха

Православная церковь 18 ноября вспоминает святого Иону, архиепископа Псковского и Великоновгородского, родившегося в XV веке.

Сирота Иона был в раннем возрасте отдан на обучение диакону, который обучил его грамоте. Будучи взрослым, оставил мирское и посвятил себя Богу, решив уйти в пустыню рядом с Новгородом. Там Иона основал приют для вдов, сирот и бедных, а, по легенде, мог и творить на новом месте чудеса – остановил даже мор из-за болезни.

Традиции и обычаи

По поверью, 18 ноября девицы молили Бога о том, чтобы удачно выйти замуж, жить счастливо и с хорошим мужем. На заре девушки выходили вор двор и разбрасывали по нему монетки и рукодельные предметы – чтобы привлечь жениха.

А еще в этот день завершалась уборка редьки, которая часто появлялась на столе у крестьян.

Что нельзя делать в день Ионы

Нельзя принимать ответственные решения и начинать новое дело, иначе все может пойти наперекосяк. Запрещены крупные покупки – они могут стать причиной раздора.

Приметы на 18 ноября