Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михайловской оттепели

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михайловской оттепели
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Считалось, что праздник нужно провести, радуясь всему происходящему

В православии 21 ноября связано с днем, когда отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе праздник прозвали Михайловскими оттепелями, поскольку в этот день обычно было теплая погода и таяли все снега и льды. 

Что можно делать 21 ноября

  • Считается, что в этот день нужно обязательно сходить в баню и смыть грехи. 
  • День был последним перед наступлением зимы, когда разрешалось заключать брак.
  • Утром обязательно ходили в церковь, а вечером накрывали стол с обилием вкусностей и звали гостей. 
  • Верили, что в этот день нужно радоваться всему, что видишь. Тогда судьба пошлет приятное событие. 

Что нельзя делать 21 ноября

  • Работа в этот день была под запретом. 
  • Мыть голову было запрещено, иначе смоешь все благоразумие.
  • Одинокие девушки в этот день не плели косы. 
  • Любая деятельность с острыми предметами была недопустима.
  • Ссоры и брань запрещались.

Приметы на 21 ноября

  • Если утро выдалось морозным, то зима окажется снежной.
  • Туманное утро сулит потепление. 
  • Теплый день говорит о скором наступлении морозов. 
  • Выпал мокрый снег – зима окажется дождливой.
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