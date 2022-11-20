Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михайловской оттепели
прочитано 81 раз
Считалось, что праздник нужно провести, радуясь всему происходящему
В православии 21 ноября связано с днем, когда отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе праздник прозвали Михайловскими оттепелями, поскольку в этот день обычно было теплая погода и таяли все снега и льды.
Что можно делать 21 ноября
Считается, что в этот день нужно обязательно сходить в баню и смыть грехи.
День был последним перед наступлением зимы, когда разрешалось заключать брак.
Утром обязательно ходили в церковь, а вечером накрывали стол с обилием вкусностей и звали гостей.
Верили, что в этот день нужно радоваться всему, что видишь. Тогда судьба пошлет приятное событие.
Что нельзя делать 21 ноября
Работа в этот день была под запретом.
Мыть голову было запрещено, иначе смоешь все благоразумие.
Одинокие девушки в этот день не плели косы.
Любая деятельность с острыми предметами была недопустима.
Ссоры и брань запрещались.
Приметы на 21 ноября
Если утро выдалось морозным, то зима окажется снежной.