Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста
Jan Woitas/www.globallookpress.com
Природа погружалась в зимнюю спячку

Православная церковь вспоминает 26 ноября архиепископа Иоанна Златоуста, жившего в Константинополе в IV-V веке. По поверьям, в этот день в природе все погружалось в зимнюю спячку, а предки верили, что по лесам ходит злой старик Зюзя, который притрагивается палкой к живому, превращая его в лед.

Традиции и обычаи

Православные всей семьей усаживались лепить пельмени. Так как крепчали морозы, сидели дома с родственниками и соседями, стараясь соревноваться в лепке и поедании пельменей. Женщины после стирки вывешивали белье не в избе, а на морозе – чтобы ветром выдувало все беды и несчастья.

Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

Старались не отказываться от задуманных планов, чтобы не разозлить судьбу. А еще женщины не могли шить нательные вещи, детям было принято не давать игрушки. Разговаривали только по делу. Запрещалось менять свою внешность.

Приметы на 26 ноября

  • Ясное небо – к скорым холодам;
  • Ветер поменял направление – к морозам;
  • Лес шумит – к ненастью.
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