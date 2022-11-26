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Православная церковь вспоминает 26 ноября архиепископа Иоанна Златоуста, жившего в Константинополе в IV-V веке. По поверьям, в этот день в природе все погружалось в зимнюю спячку, а предки верили, что по лесам ходит злой старик Зюзя, который притрагивается палкой к живому, превращая его в лед.
Православные всей семьей усаживались лепить пельмени. Так как крепчали морозы, сидели дома с родственниками и соседями, стараясь соревноваться в лепке и поедании пельменей. Женщины после стирки вывешивали белье не в избе, а на морозе – чтобы ветром выдувало все беды и несчастья.
Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста
Старались не отказываться от задуманных планов, чтобы не разозлить судьбу. А еще женщины не могли шить нательные вещи, детям было принято не давать игрушки. Разговаривали только по делу. Запрещалось менять свою внешность.
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