Дата представляет особую важность для православных

27 ноября – последний день, когда можно расслабиться. На Руси после Филипповки начинался строгий Рождественский пост. Вечер этого дня отлично подходит для гаданий – будущее готово приоткрыть завесу тайны перед любопытными людьми.



Что нельзя делать 27 ноября

После Филипповки начинается тяжелый трудовой период. Именно поэтому в эту дату нужно хорошенько отдохнуть. Если взять на себя много работы, то весь год придется пахать, как лошадь.

Наши предки считали, что 27 ноября активизируются лесные духи. Прогулка на природе может привести к самым плачевным последствиям. Также нужно держать ухо востро с незнакомыми животными, в эту дату они могут быть особенно агрессивны.

Важно на протяжении всего дня поддерживать позитивный настрой. Грусть и печаль на Филипповку – дурная примета, в таком случае весь следующий год можно провести в тревоге.

Приметы на 27 ноября

Улицы покрылись инеем – в будущем году огородника порадует отличный урожай.

Небо заволокло облаками – весна будет прохладной.

Если на Филипповку выпал солнечный денек, будущий год окажется неурожайным.