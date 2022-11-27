Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Православные верующие 28 ноября отмечают Гурьев день, в который, считали на Руси, помогают лечить зубные болезни. Поэтому христиане обращались к святому за излечением от недугов.
Традиции и обычаи
Каждый, кто рождался в этот день, получал в обязательном порядке меру овса или воз сена – по ходившему тогда поверью, такой жест сулил здоровье для скота. На Гурьев день в целом уделяли большое внимание лошадям, к которым было обращено самое пристальное внимание и забота.
Нельзя было совершать заговоры от болезней. Считалось, что они только ухудшают ситуацию. Нельзя было жадничать и проявлять скупость – иначе удача может от вас отвернуться. Касается это не только денег, но и моральной помощи.
Новость о смерти Владимира Макея прогремела как гром
Международная обстановка обостряется день ото дня