Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день
Konstantin Mikhailov/www.globallookpress.com
Особое внимание уделяли крестьяне в этот праздник лошадям

Православные верующие 28 ноября отмечают Гурьев день, в который, считали на Руси, помогают лечить зубные болезни. Поэтому христиане обращались к святому за излечением от недугов.

Традиции и обычаи

Каждый, кто рождался в этот день, получал в обязательном порядке меру овса или воз сена – по ходившему тогда поверью, такой жест сулил здоровье для скота. На Гурьев день в целом уделяли большое внимание лошадям, к которым было обращено самое пристальное внимание и забота.

Что нельзя делать в Гурьев день

Нельзя было совершать заговоры от болезней. Считалось, что они только ухудшают ситуацию. Нельзя было жадничать и проявлять скупость – иначе удача может от вас отвернуться. Касается это не только денег, но и моральной помощи.

Приметы на 28 ноября

  • Солнце на восходе заалело – к метели;
  • Выпало много снега – к урожайному году;
  • Сильный ветер – погода сможет наладиться лишь после 19 декабря.
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