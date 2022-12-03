Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день
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Считалось, что нечисть преследует в этот праздник людей
В православии 3 декабря принято чтить память аскета Григория Декаполита. При жизни он получил славу предсказателя. Также этот день связан с архиепископом Проклом, из-за чего в народе день прозвали Прокловым. Верили, что в этот праздник нечисть может разбушеваться.
Что можно делать 3 декабря
Верили, что нужно ппроклинать бесов и читать против нечистой силы заговоры.
Обязательно просили святого о благополучной дороге на санях.
Что нельзя делать 3 декабря
Дальняя дорога в этот день была под запретом. Верили, что есть высокая вероятность напароться на неприятности.
Если в этот день метель, то запрещалось рассказывать кому-то о своих планах на будущее. Иначе они встретят массу трудностей.
Старались отказываться от лечения головной боли отварами. Вместо этого терли лоб снегом, бросали его на землю и затаптывали.
Не допускалось поздно ложиться спать, чтобы не напороться на злых духов.
Приметы на 3 декабря
Снего пошел – 3 июня будет дождь.
По этому дню судили обо всем июне.
Если зайцы роют ямы возле домов, то жди суровой зимы.