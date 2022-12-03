Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день
Фото: unsplash.com
Считалось, что нечисть преследует в этот праздник людей

В православии 3 декабря принято чтить память аскета Григория Декаполита. При жизни он получил славу предсказателя. Также этот день связан с архиепископом Проклом, из-за чего в народе день прозвали Прокловым. Верили, что в этот праздник нечисть может разбушеваться.

Что можно делать 3 декабря

  • Верили, что нужно ппроклинать бесов и читать против нечистой силы заговоры.
  • Обязательно просили святого о благополучной дороге на санях.

Что нельзя делать 3 декабря

  • Дальняя дорога в этот день была под запретом. Верили, что есть высокая вероятность напароться на неприятности. 
  • Если в этот день метель, то запрещалось рассказывать кому-то о своих планах на будущее. Иначе они встретят массу трудностей.
  • Старались отказываться от лечения головной боли отварами. Вместо этого терли лоб снегом, бросали его на землю и затаптывали. 
  • Не допускалось поздно ложиться спать, чтобы не напороться на злых духов. 

Приметы на 3 декабря

  • Снего пошел – 3 июня будет дождь.
  • По этому дню судили обо всем июне.
  • Если зайцы роют ямы возле домов, то жди суровой зимы.
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