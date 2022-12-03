Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Люди традиционно устраивали зимние гуляния
У православных 4 декабря – самый поздний праздник из двунадесятых. День Введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители привели Марию в Иерусалимский храм, пообещав, что девочка отдаст жизнь служению Богу. В народе день стали называть "Введением" или "Ведянские ярмарки".
Что можно делать 4 декабря
Нужно было устраивать гуляния на морозе – кататься на санках, лепить снеговиков.
Устраивали торги – продавали сани и другие зимние товары.
Верили, что в этот день Зима разъезжает на санях. Поэтому народ старался привести транспорт в хорошее состояние, чтобы ее не разгневать.
Что нельзя делать 4 декабря
Пышные застолья были под запретом – иначе в семью придут беды.
Старались не раскапывать лопатой землю, поскольку верили, что сейчас она отдыхает, и тревожить ее нельзя.
Запрещалось ругать домашний скот и питомцев.
Разговоры о нечистой силе были недопустимы.
Приметы на 4 декабря
Если день выдался морозным – жди холодную зиму.
Много облаков на небе – скоро погода испортится.
Морозный день сулит теплое лето.
Приход настоящей зимы к хлебному урожаю в следующем году.