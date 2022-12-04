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5 декабря все православные люди вспоминают заслуги выдающегося религиозного деятеля Прокопия Чтеца. На Руси этот праздник по-простому называли Прокопьев день. Обычно в эту дату люди устраивали громкие застолья и распивали пиво.
Наши предки считали, что очень дурной приметой будет получить на Прокопия букет живых цветов. На Руси верили, что такие растения обладают особыми негативными свойствами – они могут высасывать жизнь из окружающих. Если букет все же преподнесли, его лучше поставить в самый дальний угол.
Также день не подходит для того, чтобы финансово помогать страждущим. Если дать нищему милость, она только навредит ему. По той же причине нельзя брать деньги в долг. В целом операции с финансами лучше отложить на более благоприятное время.
Если 5 декабря выдастся ясный, теплый день, то зимний период будет долгим и холодным.
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