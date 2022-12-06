Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день Катерины Санницы

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день Катерины Санницы
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На Руси в эту дату начинался период зимних забав

7 декабря было важным днем для наших предков. Зима вступала в свои права, и жизнь перестраивалась на новый лад. Также с этого дня официально открывался сезон зимних развлечений. Молодые люди начинали кататься на санках и проводили много времени на улице.

Что нельзя делать 7 декабря

В эту дату особенно внимательными стоит быть незамужним девушкам. Склоки и разборки на Катерину Санницу могут привести к тому, что в любви юную особу настигнет неудача.

Замужним дамам тоже стоит быть осмотрительными. Например, нельзя покупать новую обувь. В противном случае супруг обязательно пойдет налево.

Также лучше воздержаться от генеральной уборки дома. Вместе с мусором из квартиры можно вымести счастье и удачу.

Приметы на 7 декабря

Теплый денек говорит о том, что зимний период будет затяжным и холодным.

Мерцание звезд предвещает мощный снегопад.

Падение снега на сухую землю говорит о том, что в будущем году будет плохой урожай.

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