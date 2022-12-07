Приметы на 8 декабря: что нельзя делать в день Клима Холодного

Приметы на 8 декабря: что нельзя делать в день Клима Холодного
Фото: unsplash.com
День, по поверьям, будет холодным

Православные традиционно вспоминают 8 декабря апостола Климента I. Он считается одним из первых ораторов, кто проводил проповеди на будущих землях Киевской Руси. День в народе получил название Клим Холодный, потому что к этому сроку морозы крепчали, а ветер усиливался. 

Что можно делать 8 декабря 

  • Нужно было трудится с самого раннего утра на голодный желудок. 
  • Женщины занимались пряжей у окна или другим ремеслом. 
  • Ужин проводили в кругу семьи, исполняя песни. 

Что нельзя делать 8 декабря

  • Запрещалось переедать, а все важные дела нужно было переделать натощак.
  • Нельзя жаловаться на холода, мороз и непогоду. Верили, что тогда зима может наслать на человека недуги.
  • Не нужно было сушить белье или одежду внутри дома – только на улице, чтобы мороз избавил все от нечистых духов.
  • Было недопустимо давать просохнуть до конца полотенцам, поскольку считалось, что оставшаяся на нем влага является целительной.

Приметы на 8 декабря

  • Если погода ясная, зима окажется морозной.
  • На небе звезды маленькие – жди снегопада.
  • Вокруг Луны появились круги – морозы скоро наступят.
  • Коровы трясут задними копытами – значит, скоро похолодает.
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