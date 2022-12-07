Приметы на 8 декабря: что нельзя делать в день Клима Холодного
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День, по поверьям, будет холодным
Православные традиционно вспоминают 8 декабря апостола Климента I. Он считается одним из первых ораторов, кто проводил проповеди на будущих землях Киевской Руси. День в народе получил название Клим Холодный, потому что к этому сроку морозы крепчали, а ветер усиливался.
Что можно делать 8 декабря
Нужно было трудится с самого раннего утра на голодный желудок.
Женщины занимались пряжей у окна или другим ремеслом.
Ужин проводили в кругу семьи, исполняя песни.
Что нельзя делать 8 декабря
Запрещалось переедать, а все важные дела нужно было переделать натощак.
Нельзя жаловаться на холода, мороз и непогоду. Верили, что тогда зима может наслать на человека недуги.
Не нужно было сушить белье или одежду внутри дома – только на улице, чтобы мороз избавил все от нечистых духов.
Было недопустимо давать просохнуть до конца полотенцам, поскольку считалось, что оставшаяся на нем влага является целительной.
Приметы на 8 декабря
Если погода ясная, зима окажется морозной.
На небе звезды маленькие – жди снегопада.
Вокруг Луны появились круги – морозы скоро наступят.
Коровы трясут задними копытами – значит, скоро похолодает.