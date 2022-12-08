Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день
Фото: unsplash.com
По этому дню судили о погоде на всю зиму

В православии 9 декабря отмечается годовщина освящения храма Георгия Победоносца. Святогото на Руси также называли Юрием, поэтому день получил название в его честь.

Что можно делать 9 декабря

  • Считалось, что нужно обязательно утеплить погреб.
  • Делали специальные обряды, чтобы сберечь домашний скот. К примеру, бросали горячие угли в прорубь. 
  • Традиционно пекли печенье в форме лошадей.
  • Мужчины обязательно парились в бане, чтобы обрести сил.
  • Обязательно выплачивали все долги.

Что нельзя делать 9 декабря

  • Запрещалось охотится, поскольку верили, что в лесу в этот день возрастает волчья активность.
  • Все финансовые дела в этот день считались нежелательными.
  • Путешествия были под запретом. 
  • Нельзя было целовать человека на прощание, когда он покидал дом. 
  • Старались не есть кислые продукты, чтобы грядущий год не оказался неудачным.
  • Если кошелек падал, его не разрешалось поднимать. Вместо этого просили мимо проходящего человека подать предмет.

Приметы на 9 декабря

  • Вода в этот день спокойная в водоемах – жди теплой зимы.
  • Морозный день предвещает холодный зимний период.
  • Если ветер дует с севера – будут сильные морозы. 
  • Снега много намело – следующий год окажется урожайным.
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