Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день

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По этому дню судили о погоде на всю зиму

В православии 9 декабря отмечается годовщина освящения храма Георгия Победоносца. Святогото на Руси также называли Юрием, поэтому день получил название в его честь. Что можно делать 9 декабря Считалось, что нужно обязательно утеплить погреб.

Делали специальные обряды, чтобы сберечь домашний скот. К примеру, бросали горячие угли в прорубь.

Традиционно пекли печенье в форме лошадей.

Мужчины обязательно парились в бане, чтобы обрести сил.

Обязательно выплачивали все долги. Что нельзя делать 9 декабря Запрещалось охотится, поскольку верили, что в лесу в этот день возрастает волчья активность.

Все финансовые дела в этот день считались нежелательными.

Путешествия были под запретом.

Нельзя было целовать человека на прощание, когда он покидал дом.

Старались не есть кислые продукты, чтобы грядущий год не оказался неудачным.

Если кошелек падал, его не разрешалось поднимать. Вместо этого просили мимо проходящего человека подать предмет. Приметы на 9 декабря Вода в этот день спокойная в водоемах – жди теплой зимы.

Морозный день предвещает холодный зимний период.

Если ветер дует с севера – будут сильные морозы.

Снега много намело – следующий год окажется урожайным.