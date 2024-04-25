Найденный в Британии при ремонте на кухне клад продали за семь миллионов рублей

Супруги были очень удивлены

История, достойная экранизации, произошла в Великобритании. Несколько лет назад супружеская пара приобрела небольшой сельский дом в графстве Дорсет. Жилище было возведено еще в XVII и явно требовало ремонта. Решение усовершенствовать кухню обогатило семейную пару.



Потолок на кухне был достаточно низким, что не очень нравилось супругам. Для того чтобы расширить пространство, они решили немного опустить пол. Во время ремонтных работ пара наткнулась на фарфоровую миску, которая, как в сказке, доверху была набита золотыми и серебряными монетами.

Британцы решили продать найденный клад на аукционе. Монеты, которые четыре века пролежали в тайнике, были проданы за сумму в размере 60 тысяч фунтов, что в пересчете на российские рубли составляет порядка семи миллионов.

Любопытно, что изначально оценщики сообщили, что счастливчики могут рассчитывать на более скромную сумму в 35 тысяч фунтов (4 миллиона рублей), однако в ходе аукциона клад удалось продать почти в два раза дороже.

Самым дорогим лотом стала золотая крона периода правления короля Карла I, который занимал престол в первой половине XVII века. За нее коллекционер выложил 5 тысяч фунтов (более полумиллиона рублей).

К слову, ранее стала известна история мужчины, который обогатился благодаря пустому баку в машине.