Приметы на 12 декабря 2022: что нельзя делать в день Парамона

В праздник было принято просить взаймы

В понедельник 12 декабря в православии принято вспоминать мученика Парамона, который пережил страдания из-за своей веры. В народе его называли Зимоуказателем, поскольку верили, что в этот день нужно загадывать погоду на всю зимую.

Что можно делать 12 декабря

Считалось, что нужно обязательно запастись дровами. Иначе в будущем их может не хватить.

В этот день в нижнее бревно бани вбивали гвоздь – чтобы не было никаких болезний после парилки.

Разрешалось просить у соседей взаймы еды или денег.

Нужно было также чистить крыши от снега.

Что нельзя делать 12 декабря

Старались не подметать в доме. Иначе в семье начнутся неурядицы.

Запрещалось кормить птицу любой крупой кроме гречневой.

Не допускалось отказывать соседям в просьбе занять что-то.

Не нужно было состригать волосы детям.

Приметы на 12 декабря