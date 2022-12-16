Курс рубля
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Наши предки верили, что в эту дату активизируется нечистая сила, которая может устроить большие неприятности осмелившимся на прогулку людям. На Руси считали, что в этот день непременно нужно остаться дома, любая прогулка на улице может привести к самым плачевным последствиям.
Что нельзя делать 17 декабря
Трескучие морозы обещают беду тем, кто решится отправиться в дальнюю дорогу. По возможности необходимо отказаться от любых путешествий и провести день в кругу близких и родных.
Самым опасным временем считается период после захода солнца. В этот момент улицы заполняет нечистая сила, которая способна сотворить с человеком самые ужасные вещи.
Женщинам нельзя жаловаться на семейную жизнь. В противном случае отношения с любимым человеком могут стремительно разрушиться. А мужчинам нельзя обижать своих возлюбленных, иначе от них отвернется удача.
Приметы на 17 декабря
Сильный восточный ветер обещает резкое похолодание.
Звездное небо говорит о том, что скоро ударят трескучие морозы.
Яркая, ясная луна обещает солнечные деньки.
Бои за Донбасс продолжаются
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога