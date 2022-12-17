Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день

Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день
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Морозы начнут усиливаться

На Руси Саввин день считался важной датой. Наши предки верили, что именно в этот период резко усиливаются морозы. Считалось, что день лучше провести в кругу родных и близких – прогулки на улице могут закончиться серьезными заболеваниями.

Что нельзя делать 18 декабря

В эту дату нужно быть особенно внимательным тем, кто является счастливым обладателем домашних животных. Нельзя ругать питомцев и причинять им боль. В противном случае целый год обидевший зверька человек проведет в глубокой печали.

Также нельзя устраивать разборки внутри семьи. Даже небольшая ссора с близким человеком может перерасти в затяжной конфликт, который потом будет очень сложно разрешить.

Шумные вечеринки лучше оставить на более благоприятное время. Поход в гости к малознакомому человеку может завершиться самым плачевным образом.

Приметы на 18 декабря

Мощные ветра предвещают резкое похолодание и ненастную погоду.

Облака на небосводе плывут полосами – жди потепление.

Беспокойное поведение домашних животных говорит о том, что скоро могут начаться сильные метели.

Громкое пение птиц предвещает вьюги и ненастье.

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