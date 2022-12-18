Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Зимнего

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Зимнего
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Детей одаривали сладостями, если те хорошо себя вели на протяжении года

Православная церковь вспоминает 19 декабря Николая Чудотворца, которого в народе прозвали Николаем зимним. У людей считается, что святой помогает от болезней и бед – к нему в этот день и обращались за помощью.

Традиции и обычаи

По писанию, именно Николай Чудотворец спас город Мир от голода, воскресив погибшего при шторме моряка. Считается, что именно он – первый спаситель людей в болезнях и бедах. Поэтому к нему и следует обращаться в просьбах и молитвах.

19 декабря было принято дарить детям подарки – можно положить прямо под подушку. Тем, кто хорошо себя вел, от Николая дарили сладости. Ну а провинившимся и шалунам дарили лозину в качестве напоминания о том, что поведение нужно изменить.

Что нельзя делать в день Николая Зимнего

Под запретом осуждения и ссоры – день нужно проводить в веселье и радости, а также подготовке к новогодним праздникам. Нельзя выполнять тяжелую работу, убираться по дому и рукодельничать. А еще в гости не приходили с пустыми руками.

Приметы на 19 декабря

  • Появился иней – к богатому урожаю овса;
  • Морозный день – также к богатому урожаю;
  • Суровая зима – к скорой оттепели.
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