Приметы на 20 декабря: что нельзя делать в Амвросимов день

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать в Амвросимов день
Фото: unsplash.com
Праздник считался подготовительным перед Рождеством

Православные вспоминают во вторник 20 декабря проповедника Амвросия Медиоланского. Он был очень авторитетным священником. В народе день прозвали в его честь и считали, что он непосредственно связан с подготовкой к Рождеству. 

Что можно делать 20 декабря

  • Обязательно нужно было соблюдать пост перед праздниками.
  • Девушки по традиции рукодельничали.
  • Самые старшие женщины в семье должны были испечь хлеб с маком, чесноком и разными травами – так привлекали в дом благополучие. 
  • Мужчины занимались мясными приготовлениями.

Что нельзя делать 20 декабря

  • Мытье головы для одиноких девушек было под запретом.
  • Нашедшие избранника, но так и не сыгравшие свадьбу не должны были расчесываться.
  • Не допускалось проводить праздник вдалеке от семьи.
  • Стирка в этот день была недопустимой.
  • Громкие смех и песни запрещались.

Приметы на 20 декабря

  • Если в этот день пошел не то дождь, не то снег – лето окажется богатым на осадки.
  • Выпал твердый снег – жди засушливого лета.
  • Вокруг солнца появился туманный ореол – скоро придет сильная метель. 
  • Облака попрятались – к снегопаду. 
новости партнеров

Готовится взятие Киева: в США объяснили новую стратегию России

Украинцы бьют тревогу

Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Пострадало несколько важных для столицы объектов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей