Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы

День проводили в одиночестве, а вечер в компании родных

Для православных 21 декабря связано с именем Патапия Фивского. Он всю свою жизнь посвятил служению Богу и прославился даром целителя, который обрел после странствия по пустыне. Также принято вспоминать Анфису Римскую, которая погибла за свою верю. В ее честь день прозвали Анфисой Рукодельницей.

Что можно делать 21 декабря

Традиционно в этот день девушки занимались рукоделием. Нужно было готовить приданое к предстоящему замужеству, украшая его вышивным орнаментом, чтобы защитить себя от злых духов. Делать это было положено в одиночестве.

Что нельзя делать 21 декабря

Запрещалось рукодельничать в присутствии других людей. Верили, что так нечисть может наслать проклятие на молодую особу.

При этом одинокие вечера в этот день были запрещены – их обязательно следовало провести в кругу семьи.

Ссоры и выяснения отношения также были недопустимы.

Считалось, что оставлять долги к этому дню нельзя. Поэтому обязательно все раздавали и доделывали невыполненное.

Приметы на 21 декабря