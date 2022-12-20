Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы
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День проводили в одиночестве, а вечер в компании родных
Для православных 21 декабря связано с именем Патапия Фивского. Он всю свою жизнь посвятил служению Богу и прославился даром целителя, который обрел после странствия по пустыне. Также принято вспоминать Анфису Римскую, которая погибла за свою верю. В ее честь день прозвали Анфисой Рукодельницей.
Что можно делать 21 декабря
Традиционно в этот день девушки занимались рукоделием. Нужно было готовить приданое к предстоящему замужеству, украшая его вышивным орнаментом, чтобы защитить себя от злых духов. Делать это было положено в одиночестве.
Что нельзя делать 21 декабря
Запрещалось рукодельничать в присутствии других людей. Верили, что так нечисть может наслать проклятие на молодую особу.
При этом одинокие вечера в этот день были запрещены – их обязательно следовало провести в кругу семьи.
Ссоры и выяснения отношения также были недопустимы.
Считалось, что оставлять долги к этому дню нельзя. Поэтому обязательно все раздавали и доделывали невыполненное.