Приметы на 22 декабря: что нельзя делать на Анну Темную

Приметы на 22 декабря: что нельзя делать на Анну Темную
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Дату считали женским днем

В этот день представительниц прекрасного пола освобождали от всех домашних дел. Они проводили время в молитвах святой Анне, а также загадывали желания.

Что нельзя делать 22 декабря

В эту дату стоит воздержаться от походов в лес. Наши предки считали, что в глухих местах активизируется нечистая сила. Более того, у злых духов есть возможность облечься в живую форму – волков. Считалось, что в недобрую дату стаи этих зверей бродят по лесам и выискивают жертву.

Нельзя устраивать семейные разборки. Ссора с близким человеком может перерасти в конфликт, который придется разрешать с большим трудом.

Еще одно важное поверье наших предков было связано с таким любимым лакомством многих россиян, как мед. Считалось, что в эту дату он заряжен негативной энергией и может привести к серьезным заболеваниям. Так что такое сладкое угощение лучше оставить до более благоприятного времени.

Приметы на 22 декабря

Теплый погожий денек обещает хорошую зимнюю погоду на Новый год.

Ненастный день предупреждает, что на главное торжество года погода испортится.

Ударивший на Анну Темную мороз обещает резкое потепление в ближайшие недели.

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