Приметы на 28 декабря: что нельзя делать в Трифонов день

Праздник считался важным для приближения солнечных дней

В православии 28 декабря принято вспоминать монаха Трифона Печенгского, который был затворником и вел аскетичный образ жизни на Кольском полуострове. Он считается основателем монастыря Святой Троицы. В народе день называют Трифоновым в его честь.

Что можно делать 28 декабря

Нужно было закапывать горящие угли в снег, чтобы наделить солнце силой и приблизить наступление тепла, а также отогнать злах духов.

Обязательно давали милостыню всем, кто просит. Это могли быть деньги, одежда или еда.

Что нельзя делать 28 декабря

Бездетные семьи не должны в этот день вручать чужим детям подарки. Считалось, что после этого у них никогда не появятся свои наследники. Единственный допустимый презент – это деньги.

Не разрешалось ссориться и выяснять отношения даже в качестве шутки. В будущем это обернется серьезными разногласиями.

Запрещалось жаловаться на погоду в этот день.

Одинокие походы в лес считали недопустимыми.

Ходить в гости тоже не следовало.

Незамужние девушки не должны были громко смеяться, чтобы не привлекать внимание нечистой силы.

Приметы на 28 декабря