Приметы на 28 декабря: что нельзя делать в Трифонов день

Приметы на 28 декабря: что нельзя делать в Трифонов день
Фото: unsplash.com
Праздник считался важным для приближения солнечных дней

В православии 28 декабря принято вспоминать монаха Трифона Печенгского, который был затворником и вел аскетичный образ жизни на Кольском полуострове. Он считается основателем монастыря Святой Троицы. В народе день называют Трифоновым в его честь.

Что можно делать 28 декабря

  • Нужно было закапывать горящие угли в снег, чтобы наделить солнце силой и приблизить наступление тепла, а также отогнать злах духов.
  • Обязательно давали милостыню всем, кто просит. Это могли быть деньги, одежда или еда. 

Что нельзя делать 28 декабря

  • Бездетные семьи не должны в этот день вручать чужим детям подарки. Считалось, что после этого у них никогда не появятся свои наследники. Единственный допустимый презент – это деньги.
  • Не разрешалось ссориться и выяснять отношения даже в качестве шутки. В будущем это обернется серьезными разногласиями.
  • Запрещалось жаловаться на погоду в этот день. 
  • Одинокие походы в лес считали недопустимыми.
  • Ходить в гости тоже не следовало.
  • Незамужние девушки не должны были громко смеяться, чтобы не привлекать внимание нечистой силы.

Приметы на 28 декабря

  • Если туман быстро рассеивается, то морозов в ближайшие дни не будет.
  • Холодное 28 декабря сулит хороший урожай летом.
  • Уходящее солнце окрашено в красный – будут сильные морозы. 
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