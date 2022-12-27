Приметы на 28 декабря: что нельзя делать в Трифонов день
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Праздник считался важным для приближения солнечных дней
В православии 28 декабря принято вспоминать монаха Трифона Печенгского, который был затворником и вел аскетичный образ жизни на Кольском полуострове. Он считается основателем монастыря Святой Троицы. В народе день называют Трифоновым в его честь.
Что можно делать 28 декабря
Нужно было закапывать горящие угли в снег, чтобы наделить солнце силой и приблизить наступление тепла, а также отогнать злах духов.
Обязательно давали милостыню всем, кто просит. Это могли быть деньги, одежда или еда.
Что нельзя делать 28 декабря
Бездетные семьи не должны в этот день вручать чужим детям подарки. Считалось, что после этого у них никогда не появятся свои наследники. Единственный допустимый презент – это деньги.
Не разрешалось ссориться и выяснять отношения даже в качестве шутки. В будущем это обернется серьезными разногласиями.
Запрещалось жаловаться на погоду в этот день.
Одинокие походы в лес считали недопустимыми.
Ходить в гости тоже не следовало.
Незамужние девушки не должны были громко смеяться, чтобы не привлекать внимание нечистой силы.
Приметы на 28 декабря
Если туман быстро рассеивается, то морозов в ближайшие дни не будет.
Холодное 28 декабря сулит хороший урожай летом.
Уходящее солнце окрашено в красный – будут сильные морозы.